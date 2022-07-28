Главный тренер «Осиека» о матче с «Кызыл-Жаром»: «Нас не интересует, как они будут играть, мы сосредоточимся на себе»

Главный тренер «Осиека» Ненад Бьелица прокомментировал предстоящую ответную игру Лиги конференций с «Кызыл-Жаром».

– После воскресной игры мы провели две тренировки, в перед матчем будет еще одно занятие. Все игроки, кроме Леоваца, готовы сыграть. Бельо? Мы посмотрим, способен ли он помочь команде. У Топчагича тоже есть небольшие повреждения. Все остальные игроки готовы выйти на поле.

«Кызыл-Жар»? Они оправдали наши ожидания, в первой игре они представили себя именно так, как мы и думали. Мы ожидали, что они будут защищаться в низком блоке, играть длинными передачами и использовать каждый перехват, чтобы организовать контратаку и создать опасные моменты. В первой игре они создали три или четыре действительно хороших моментов. Это означает, что перед нами стоит большая задача, если мы хотим выиграть эту игру. И мы хотим сделать это любой ценой.

Нас не интересует, как они будут играть, мы сосредоточимся на себе, на своей работе на поле и постараемся доминировать в матче, принести нашим болельщикам удовольствие от хорошей игры и победы в еврокубках. Это был бы очень большой импульс для всего, что произойдет.

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