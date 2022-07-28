Яковлев, Козлов, Гурман – в старте на матч «Кызыл-Жара» и «Осиека»

Объявлен стартовый состав «Кызыл-Жара» на ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций против хорватского «Осиека».
«Кызыл-Жар»: Мирослав Лобанцев (В) (К) – Юрий Бушман, Матео Мужек, Валерий Каршакевич, Марк Гурман, Еркин Тапалов – Пабло Подио, Мусса Коне – Евгений Козлов, Павел Яковлев, Элгуджа Лобжанидзе;
Резерв: Владимир Логиновский (В), Вадим Петров (В) – Олег Мурачёв, Альдаир Адилов – Рафаиль Оспанов, Гиорги Иваниадзе – Тимур Мульдинов;
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