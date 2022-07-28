Евролига-2022 по пляжному футболу. Сборная Казахстана разгромила Грузию

Сборная Казахстана по пляжному футболу во втором матче группового этапа Евролиги крупно обыграла Грузию (7:1).

Казахстан – Грузия – 7:1

Голы: Тюльпа, Муралинов (2), Перевертов (2), Ажикенов, Муратулы – Диаквнишвили;

Отметим, что в первом матче Казахстан обыграл Норвегию (7:3).

Следующую игру казахстанцы проведут против Греции 29 июля. Игра начнется в 19:00 столичному времени.

🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑

«Астану» откатили на десять лет назад. Теперь это не большой клуб». Рукавина о поражении «Ракуву», несерьезных людях в руководстве и своих планах

Самые громкие камбэки казахстанских клубов в Европе: вынос «Хайдука» в Костанае, триллер «Астаны» и ХИК-а и обидное поражение молдаван в Актобе