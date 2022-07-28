«Жальгирис» Чебурина обыграл «Мальме» и вышел в 3-й раунд ЛЧ. Клуб уже обеспечил групповой этап ЛК

Вильнюсский «Жальгирис», под руководством казахстанского специалиста Владимир Чебурина, в ответном матче 2-го раунда Лиги чемпионов на выезде обыграл «Мальме» (2:0).

Первая игра завершилась минимальной победой литовской команды (1:0)

Таким образом, «Жальгирис» пробился в 3-й раунд квалификации ЛЧ, где сыграет с норвежским «Буде-Глимт». Клуб Чебурина уже гарантировал групповой этап Лиги конференций.

Чебурин тренирует «Жальгирис» с 2021-го, и в первый же год завоевал чемпионство. Ранее он возглавлял «Судуву», где трижды становился чемпионом. В Казахстане работал в «Шахтере» и «Окжетпесе».

🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑

«Астану» откатили на десять лет назад. Теперь это не большой клуб». Рукавина о поражении «Ракуву», несерьезных людях в руководстве и своих планах

Самые громкие камбэки казахстанских клубов в Европе: вынос «Хайдука» в Костанае, триллер «Астаны» и ХИК-а и обидное поражение молдаван в Актобе