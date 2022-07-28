Рудосельский перешел в «Туран». Игрок уже заявлен за туркестанцев под 22-м номером

27-летний казахстанский защитник Тимур Рудосельский перешел в «Туран». Футболист уже заявлен в ПФЛК под 22-м номером.

Прошлый сезон защитник провел в ереванском «Нораванк», где сыграл 15 матчей, забил 3 мяча и стал обладателем Кубка Армении.

Ране Тимур выступал за «Кайрат», «Окжетпес», «Жетысу», «Кайрат», а также за армянские «Лори» и «Севан».

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