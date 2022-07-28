Сапанов перешел из «Акжайыка» в «Шахтер»

36-летний защитник Мирам Сапанов перешел в карагандинский «Шахтер».

Сапанов провел за уральский клуб 299 матчей. В текущем сезоне Мирам сыграл 17 игр.

За «горняков» защитник будет выступать под 13 номером.

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