Анонсирована защита Алиби Идрис титула NAIZA

Лига Naiza сообщила о титульном бое Алиби Идриса (6-0) против бразильца Флавио Мадруга (10-6).

Алиби уже провел успешную защиту титула в наилегчайшем весе, нокаутировав россиянина Джохара Ескиева.

Мадруга провел в лиге два поединка, пока серия в Naiza 1-1.

Поединок пройдет в рамках турнира Naiza 42, который запланирован на август в Алматы.

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