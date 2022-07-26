«Кишварда» – «Кайрат»: где смотреть

«Кайрат» на выезде сыграет с венгерской «Кишвардой» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.
Старт в ночь с 28 на 29 июля в 01:00 по Нур-Султану.
Первая встреча завершилась победой «Кишварды» (1:0).
Посмотреть матч можно будет по телеканалу Qazaqstan.
- Дата проведения
- 28 июля, 19.00, «Варкерт»
🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑
«Мы с Ласло оба хотели снова здесь забить». Экс-игрок «Шахтера» Топчагич о возвращении в Казахстан и победе над «Кызыл-Жаром»
Черный день казахстанского футбола: «Астана» влетела полякам, «Кайрат» дома проиграл дебютанту еврокубков, а «Кызыл-Жар» не смог одолеть «Осиек»
Комментарии