Защитник «Кишварды» Виктор Гей: «Победой в Алматы мы поставили себя в выгодное положение»

Защитник «Кишварды» Виктор Гей высказался о победе над «Кайратом» (0:1) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

– Конечно, вначале я нервничал, думаю, это естественно. Впоследствии потихоньку успокаивался, чувствовал, что входил в игру. Я бы не стал оценивать свое выступление, для этого в клубе есть специалисты. Если тренерский штаб считает, что я выступил должным образом, меня и в следующий раз могут поставить в стартовый состав.

Мы сделали большой шаг вперед, этой победой мы поставили себя в выгодное положение. Лишь мы можем это испортить, а на подготовку к ответной игре у нас есть почти неделя. Я твердо верю, что наша мечта сбудется, и мы выйдем в групповой этап.

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