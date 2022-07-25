Кипрская бригада арбитров будет работать на ответном матче «Кайрата» и «Кишварды»

Кипрская бригада арбитров будет работать на ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Кайратом» и «Кишвардой».
Рефери: Хрисовалантис Теули;
Ассистенты рефери: Михалис Сотириу, Павлос Георгу;
Четвертый рефери: Гиоргос Николау;
Матч состоится 28 июля в Венгрии, старт в 22:00 по Нур-Султану.
Игра в Алматы завершилась победой «Кишварды» (1:0).
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