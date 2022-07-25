Али Алиев: «Два подхода к нашим воротам – и один гол. Не знаю, как прокомментировать это, судье было виднее»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал поражение от «Акжайыка» (0:1) в 3-м туре Кубка Казахстана.

– Хозяев поля поздравляю с победой! Коротко. Не получилось просто, чтобы хотя бы один гол, забитый нами, засчитала судейская бригада и, наверное, реализовать те моменты, которые мы создавали. Как и полумоменты, были и моменты. К сожалению, где-то удачи не хватило, где-то – исполнительского мастерства.

По игре скажу, что очень доволен игрой команды. Ребята выполнили установку после сложного матча с «Осиеком». У нас был перелет. До Уральска лететь почти три часа, восстанавливаться, приходится делать ротацию. Всем ребятам огромное спасибо! Я поблагодарил их в раздевалке за ту работу, которую они проделали на поле. Знали, что соперник поменял схему. Соперник стал играть чуть-чуть в другом русле, поэтому мы подготовились к нему.

В принципе, никаких сюрпризов для нас не было. Единственное, что два подхода соперника к нашим воротам – и одно взятие ворот. Я не знаю, как прокомментировать это. Судье было виднее. Поэтому, всех болельщиков уральской команды я поздравляю с победой. Ну а мы будем ждать очередную игру. Сейчас в Хорватию будем добираться, а потом дома принимать «Акжайык». Я надеюсь, что мы сможем выполнить задачу выхода из группы.

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