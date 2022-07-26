«Осиек» – «Кызыл-Жар»: где смотреть

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«Кызыл-Жар» на выезде сыграет с хорватским «Осиеком» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Старт в ночь с 28 на 29 июля в 00:30 по Нур-Султану.

Первая встреча завершилась победой «Осиека» (2:1).

Посмотреть матч можно будет по телеканалу Qazsport.

Осиек Хорватия – Кызыл-Жар Казахстан
Дата проведения
28 июля, 21.30, «Градски врт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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