Греки рассудят ответный матч между «Кызыл-Жаром» и «Осиеком»

Греческая бригада арбитров будет работать на ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Кызыл-Жаром» и «Осиеком».

Рефери: Анастасиос Папапетру;

Ассистенты рефери: Трифон Петропулос и Иорданис Аптосоглу;

Четвертый рефери: Андреас Гамарис;

Матч состоится в ночь с 28 на 29 июля в Хорватии, старт в 00:30 по Нур-Султану.

Игра в Нур-Султане завершилась победой «Осиека» (2:1).

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