Евролига-2022 по пляжному футболу. Сборная Казахстана обыграла Норвегию

Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала победу в Евролиге-2022.

Казахстанцы выступают в группе «С» дивизиона «В», где соперниками являются Норвегия, Грузия и Греция.

Казахстан – Норвегия – 7:3

Голы: Тюльпа 4, Макагон 16, Муралинов 20, Ажикенов 25, Перевертов 30, Демешко 32, Богданов 34 – Ли 5, 32, Аано 28;

Следующий матч сборной Казахстана пройдет 28 июля против Грузии.

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