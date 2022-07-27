Аншлаг на II этапе Чемпионата Казахстана по байге – OLIMPBET в Актобе

В этом году впервые в истории Республики проходит Чемпионат Казахстана по байге – OLIMPBET, разбитый на 5 этапов и финал. Обширная география соревнований (Алматы, Актобе, Костанай, Павлодар и Нур-Султан) вкупе с призовым фондом чемпионата (всего более 100 млн тенге) уже успели сделать зрелище невероятным. I этап, прошедший в начале июля в Алматы, это подтвердил. Теперь очередь была за Актобе – городом, известным своими славными конноспортивными традициями.

Исторически здесь к байге всегда было приковано особое внимание, и, в этот раз, несмотря на жару, ипподром собрал аншлаг. В Актобе приехало огромное количество участников и их болельщиков с западных регионов Казахстана. Перед дебютным забегом гостей как следует разогрели выступлениями танцевальных коллективов, музыкантов и прочих людей от искусства.

В таблице указаны итоги забегов в дисциплинах Кунан байге, Топ байге и Аламан байге. Стоит отметить победителя последнего забега, в котором жокей Иман Ахметов на лошади по кличке «Қаршыға», взяв лидерство на старте, сохранил его до конца дистанции. Ранее он же в седле на «Ақ жұлдыз» пришел к финишу третьим в Кунан байге. Организаторы уверяют, что это серьезная заявка на победу в финале, который состоится в Алматы 15 октября 2022 года.

Напоминаем, что призовые за первые места во всех 5 этапах Чемпионата Казахстана по байге – OLIMPBET составляют от 2 млн до 4 млн тенге, в финале победители получат уже от 3 млн до 6 млн тенге. Занявшим со второго по пятое места полагаются выигрыши от 100 тысяч до 2,2 млн тенге на каждом из этапов и в финале.

Следующий, III этап Чемпионата Казахстана по байге – OLIMPBET, пройдет 13 августа в городе Костанай.

Расписание этапов Кубка Казахстана по байге – OLIMPBET:

13.08.2022, г. Костанай – III этап

03.09.2022, г. Павлодар – IV этап

24.09.2022, г. Нур-Султан – V этап

15.10.2022, г. Алматы – финал