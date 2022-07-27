Али Ахмедов проведет бой с экс-соперником Головкина

Анонсирован новый бой казахстанца Али Ахмедова (18-1, 14 КО).

Следующий поединок он проведет 17 сентября против Габриэля Росадо (26-15-1, 15 КО). На кону будет стоять титул IBF North American во втором среднем весе.

Росадо известен казахстанской публике боем против Геннадия Головкина в 2013 году. GGG одержал победу техническим нокаутом.

Бой Ахмедов – Росадо пройдет в андеркарде третьего боя Головкин – Канело.

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