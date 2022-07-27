Байтана будет играть в «Актобе» под 18-м номером

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Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Байтана, перешедший недавно в «Актобе», определился с игровым номером в новом клубе.

Хавбек будет играть под 18-м номером.

Напомним, Байтана перешел из «Тараза» в «Актобе». Футболист уже выступал в 2017 году за красно-белых.

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