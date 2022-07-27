Экс-чемпион Bеllator об Алмабаеве: «Он потрясающий боец»

30 июля в рамках турнира Brave 60 в Бахрейне казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев проведет бой с экс-чемпионом Bellator Заком Маковски.

Американец в интервью пресс-службе лиги Brave поделился ожиданиями от поединка:

«Я знаю, что в поединке с Асу мне предстоит очень сложная задача. Исходя из того, что мне удалось посмотреть, могу сказать, что он потрясающий боец. Иметь серию из одиннадцати побед, и быть с рекордом 15-2 – это невероятно. Он кажется очень хорошо обученным. Нельзя сказать, что он в каком-то отдельном аспекте великолепен, но он очень хорош во всем».

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