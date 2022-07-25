Менеджер Жумагулова о будущем в UFC: «Осенью Жалгас выступит»

Менеджер Саят Абдрахманов в интервью подкасту UNDERDOG высказался о дальнейших перспективах своего подопечного, казахстанского бойца легчайшего веса UFC Жалгаса Жумагулова в промоушене, сообщает Sports.kz.

4 июня «Жако» потерпел второе поражение подряд, уступив американцу Джеффу Молине раздельным решением судей. Всего в UFC казахстанский файтер одержал одну победу и проиграл четыре поединка.

— Жалгасу предложили бой на коротком уведомлении с Тайсоном Нэмом, когда Тагир [Уланбеков] вылетел. Матчмейкер подводил к тому, что нам надо соглашаться — у Жалгаса два поражения подряд и так далее. Либо так, либо его уволят, если не согласится. Мы подвели к тому, что согласны, но сказали, что 57 килограммов ему нереально сделать за такой короткий срок. Он только недавно дрался — только приземлился в Казахстане, когда поступило это предложение. Мы дали понять: «Окей, мы не отказываемся, но вы тоже навстречу как-то пойдите». В итоге матчмейкер понял нашу позицию. Мы объяснили, что при нормальных судьях рекорд Жалгаса в UFC сейчас был бы 3-2, а не 1-4. Поэтому еще будет как минимум один поединок. Возможно зацепиться. И не обязательно на коротком уведомлении. Осенью, я думаю, Жалгас выступит. [На турнир] в Абу-Даби сейчас только начинают собирать кард, поэтому, посмотрим.

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