 Дамир Исмагулов бросил вызов Тони Фергюсону

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 Дамир «Казах» Исмагулов бросил громкий вызов на своей странице в Инстаграм:

«Пока Дэн Хукер думает, может выскочим? Давай подеремся?», – написал Дамир, отметив аккаунт американца Тони Фергюсона.

Дамир после победы ворвался в ТОП-15 легкого веса UFC, Фергюсон же идет на серии поражений.

 

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