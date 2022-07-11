 Дамир Исмагулов бросил вызов Тони Фергюсону

Дамир «Казах» Исмагулов бросил громкий вызов на своей странице в Инстаграм:

«Пока Дэн Хукер думает, может выскочим? Давай подеремся?», – написал Дамир, отметив аккаунт американца Тони Фергюсона.

Дамир после победы ворвался в ТОП-15 легкого веса UFC, Фергюсон же идет на серии поражений.

Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸

Вспомнишь всех соперников «Тобола» в еврокубках?

Елена Рыбакина – первая победительница Уимблдона из Казахстана и просто милая теннисистка. Знакомимся ближе