Саят Абдрахманов о новом контракте Сергея Морозова: «Уже прислали новый контракт на 4 боя, дальше дело за Серегой»

Менеджер бойцов UFC Саят Абдрахманов рассказал о предложении нового контракта казахстанского бойца Сергея Морозова с американской лигой:

«Контракт закончился, уже прислали новый на 4 боя на улучшенных условиях. Дальше дело за Серегой, что он решит. У Морозова был шанс победить Умара Нурмагомедова, но именно в тот вечер Умар оказался сильнее. Затем победа над Тахой, бой вечера с Да Сильвой, где Серега должен был побеждать, но были факторы перед боем. Он за месяц переболел Ковидом, может быть это тоже повлияло на его функциональное состояние, потому что в определенный момент он просто встал и пропустил удар, который и предрешил ход поединка. Но в любом случае после таких поединков ты не теряешь акции в лиге, ты закатил бой вечера, забрал бонус. Ну и последний бой с Пайвой, который уже давно в UFC, Серега переломил ход поединка, выиграл и заслужил новый контракт. Уверен, что Морозову есть что показать в UFC, он способен проводить яркие бои, забирать бонусы, закрепиться и заслужить третий контракт. Все зависит от мотивации, навыков и дисциплины у Сереги хватает»

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