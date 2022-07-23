Артем Резников прокомментировал решение АСА об отмене боя Багов – Магомедов: «Не думаю, что это был договорной бой»

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников в своем инстаграме выступил с заявлением о скандальном поединке в Гран-при АСА, призовой фонд которого составляет один миллион долларов:

«Всех приветствую. Хочу выразить свое мнение по поводу четвертьфинала Гран-при в легком весе между Али и Рашидом, так как по итогам их боя должен был определиться мой соперник.

Я не думаю, что это был договорной бой, просто каждый из них питает огромное уважение друг к другу и каждый из них ждал, что соперник ударит первым. Так же хочу выразить слова поддержки в сторону Али Багова! По сути он делал то, что всегда делал, он никогда особо в стойке не работал, его сильная сторона — борьба и грепплинг. Но подчеркну, что лига поступает правильно, стараясь организовать конкурентные бои. Это, прежде всего, забота о болельщиках. Ведь все это — для них. Но, все же, хочу обратиться к лиге от своего лица и от лица фанатов ММА. Все хотят увидеть мой бой с Али Баговым, определенная стилистика придает боям зрелищности. Поставь хорошего ударника против ударника, и мы получим эффектную зарубу в стойке, борца против борца — красивую зрелищную борьбу. Али тот боец, который на протяжении долгих лет выступает в лиге АСА, и я не помню ни одного его боя в другой организации. Я слышу разные разговоры, кто-то считает, что на замену следует поставить Хакрана, но он проиграл Раисову в первом бою Гран-при! Рассматривают реванш с Рамосом, но Дави не выиграл у меня ни одного раунда из 5, а реванши дают при близких поединках, но не при явном доминировании и не в рамках одного Гран-при. Да, я понимаю что произошло, но надеюсь на снисхождение лиги в отношении Али! В любом случае полуфинал Багов-Резников — афиша куда привлекательнее для фанатов, чем мой бой с Хакраном или реванш с Рамосом. Давайте сделаем это для фанатов. В полуфинале старая школа против новой? Раисов — Вартанян и я против Али! Вот и посмотрим кто выйдет в финал! Возможно, руководство лиги АСА сейчас все проанализирует и не будет слишком строго наказывать своих топовых бойцов, которые верой и правдой столько лет делали имя как себе, так и своему промоушну. Тем более на записях в карточках судей Али забрал 3 раунда из 4 (хоть и не били друг другу, а боролись, но все же Али вёл бой)», — написал Резников.

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