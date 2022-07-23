Основатель лиги АСА про нового соперника Резникова: «Дайте нам 2-3 дня»

Основатель лиги АСА Мейрбек Хасиев остановил бой 1/4 финала гран-при лиги в легком весе Багов – Магомедов, дисквалифицировав обоих бойцов.

После чего прокомментировал ситуацию с новым соперником казахстанца Артема Резникова в следующей стадии: «Дайте нам 2-3 дня, и мы примем решение, но точно скажу, что будет новый боец. мы готовы платить гонорар, чтобы этот боец был серьёзного уровня»

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