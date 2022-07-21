Артем Резников выбрал себе соперника на полуфинал гран-при АСА

Завтра на турнире АСА в Сочи пройдет бой ¼ финала гран-при лиги в легком весе, в котором встретятся Али Багов и Рашид Магомедов. В следующей стадии победитель этой пары подерется с Артемом Резниковым.

Казахстанец сделал прогноз на бой:

«Это два сильный бойца, одни из лучших этого веса. Думаю, что будет очень интересный поединок. На мой взгляд небольшой фаворит – Али Багов, но и Рашид очень сильный, хорошо дышит. Будет бой ударника против борца, это всем интересно. Я буду болеть за Али», – приводит слова Артема пресс-служба АСА.

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