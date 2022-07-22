Артем Резников остался без соперника в полуфинале гран-при АСА

Сегодня, в рамках турнира АСА 141 прошел бой в рамках 1/4 финал гран-при лиги в легком весе.

Али Багов и Рашид Магомедов должны были определить соперника казахстанца Артема Резникова в полуфинале.

Бой получился очень скучным, несколько раз рефери предупреждал бойцов за их пассивность. В итоге президент АСА Майрбек Хасиев признал бой несостоявшимся. Это произошло перед стартом 5 раунда.

Какое решение вынесет лига по четвертому полуфиналисту гран-при пока остается загадкой. Ранее в полуфинал вышли Артем Резников, Юсуф Раисов и Эдуард Вартанян.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

«Мы с Ласло оба хотели снова здесь забить». Экс-игрок «Шахтера» Топчагич о возвращении в Казахстан и победе над «Кызыл-Жаром»

Черный день казахстанского футбола: «Астана» влетела полякам, «Кайрат» дома проиграл дебютанту еврокубков, а «Кызыл-Жар» не смог одолеть «Осиек»