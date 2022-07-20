WBA обязали Головкина провести защиту титула. Определен соперник

40-летнему чемпиону мира по версиям IBF и WBA в среднем весе Геннадию Головкину (42-1-1, 37 КО) WBA обязали провести защиту с чемпионом WBA Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО) в течение 120 дней после сентябрьского боя против Сауля Альвареса, если казахстанец соберётся после этого вернуться в 72,6 кг. Напомним, что 17 сентября Геннадий выйдет на третий бой против Канело в суперсреднем дивизионе: на кону будут все четыре мировых титула.

39-летний Лара завоевал титул в мае 2021 года, выиграв Томаса Ламанну за 90 секунд, затем весной 2022 года защитил его в бою с Гэри О’Салливаном.

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