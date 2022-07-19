«Кайрат» – «Кишварда». Где и во сколько смотреть матч Лиги конференций

21 июля алматинский «Кайрат» во втором раунде квалификации Лиги конференций УЕФА примет венгерскую «Кишварду». Матч пройдет в Алматы, на Центральном стадионе. Начало встречи – 20:00. Телеканал Qazsport покажет игру в прямом эфире.

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