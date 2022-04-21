Казахстанские клубы допущены к еврокубкам

Состоялось заседание Комиссии Казахстанской федерации футбола по сертификации участников еврокубков.

В ходе заседания приняты следующие решения:

1. Выдать Сертификат на право участия в соревнованиях, проводимых УЕФА в сезоне 2022/2023 года, на основании спортивных результатов по итогам OLIMPBET-Чемпионата РК по футболу сезона 2021 года и соответствия всем требованиям «Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА» футбольным клубам:

ФК «Тобол» Костанай;

ФК «Астана» Нур-Султан;

ФК «Кайрат» Алматы;

ФК «Кызыл – Жар» Петропавловск.

2. Выдать Сертификат на право участия в женской Лиге Чемпионов, в сезоне 2022/2023 года на основании спортивных результатов по итогам Чемпионата РК по футболу сезона 2021 года среди женских команд и соответствия всем требованиям «Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА» футбольным клубам:

ЖФК «БИИК – Шымкент» Шымкент;

ЖФК «Томирис – Туран» Туркестан.

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