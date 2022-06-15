Жеребьевка второго раунда ЛК. «Кызыл-Жар» встретится с «Осиеком», «Астана» сыграет против «Ракува», «Кайрат» – с «Кишвардой»

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций.

По итогам жеребьевки «Кызыл-Жар» встретится с хорватским «Осиеком». Первый матч состоится 21 июля в Нур-Султане, ответный – 28 июля в Хорватии.

«Астана» сыграет с «Ракувом» из Польши. Первый матч столичный клуб сыграет на выезде 21 июля. Ответная встреча пройдет 28 июля на «Астана Арене».

Венгерский «Кишварда» станет соперником «Кайрата». 21 июля «желто-черные» сыграют в Алматы, второй матч запланирован на 28 июля в Венгрии.

Также проигравший в паре ЛЧ «Тобол» – «Ференцварош» сыграет во втором раунде Лиги конференций с проигравшим в паре ЛЧ «Шкупи» (Северная Македония) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).

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