«Кызыл-Жар» – «Осиек». Где и во сколько смотреть матч Лиги конференций в Казахстане

21 июля петропавловский «Кызыл-Жар» во втором раунде квалификации Лиги конференций УЕФА примет хорватский «Осиек». Матч пройдет в Нур-Султане, на «Астана Арене». Начало встречи – 18:00. Телеканал Qazsport покажет игру в прямом эфире.

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