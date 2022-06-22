«Кызыл-Жар» сыграет с «Осиеком» на «Астана Арене»

Петропавловский «Кызыл-Жар» свой домашний матч во втором квалификационном раунде Лиги Конференций против «Осиека» сыграет «Астана Арене». Об этом сообщил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

«Там очень много требований, по раздевалкам, санитарии, местам и навесам. На днях уже должна выйти ПСД, которая предусматривает строительство поля с подогревом, чтобы наши футболисты играли до глубокой осени. Средства мы предусмотрели. Поэтому, если на будущий год мы подтвердим своё участие и займём как минимум четвертое место, то уже будем в следующем году играть на отремонтированном стадионе», – сказал глава региона.

Напомним, «Кызыл-Жар» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.

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