«Кызыл-Жар» подписал хорватского экс-защитника «Шахтера» Мужека

27-летний хорватский защитник Матео Мужек перешел в «Кызыл-Жар». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Мужек выступал за такие хорватские клубы, как «Кустосию», «Драговоляц», «Лучко» и «Горицу». Также защищал цвета словенских «Заврча» и «Рудара», азербайджанского «Нефтчи», шотландского «Сент-Миррена», молдавского «Шерифа», греческой «Ларисы».

В 2018 году играл в Казахстане за карагандинский «Шахтер». В составе горняков он провел 33 матча, в которых отметился 1 ассистом.

Последним клубом Мужека был словенский «Радомлье», в составе которого за один календарный год сыграл 31 матч.

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