Главный тренер «Кызыл-Жара» Алиев: «Уверяю, что равнодушных в матче против «Осиека» не будет. Отдадут все должное на поле»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал матч второго тура группового этапа Кубка Казахстана против «Кайсара» (1:2).

– Надо принести извинения перед всеми болельщиками за то, что вторую игру кряду дома не смогли одержать победу, порадовать их. Тех любителей футбола, которые постоянно рядом с командой и поддерживают ее. Извинения приносим именно за результат, а не за качество игры.

Столкнулись с очень мотивированным соперником, «Кайсар» – лидер Первой лиги. Они приехали достаточно мотивированными. После той домашней победы над «Акжайыком» (1:0) видно, что они поймали этот кураж. И пытаются в группе Кубка Казахстана принести «сюрприз». Что касается самой игры, то комментировать здесь практически не хочется. Потому что, и фарт, и удача от нас отвернулись. Мяч не хочет просто залетать в ворота. А где-то и наша спешка, может быть, исполнительское мастерство не позволяет нам поразить ворота.

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Ну и сами видите, VAR отменяет те моменты, в которых судья ставит пенальти. На это уже есть эксперты, судейский комитет, который будет оценивать игру. Еще раз хочу сказать, извиняюсь за результат, но по качеству игры считаю, что команда на хорошем сдвиге. Команда понимает ту тенденцию – современный футбол. Интерес самих игроков на поле, интерес наставить строить эти линии передач. Поэтому больше комментировать нечего. Единственное, исполнительское мастерство. А желание и самоотдача – она была на том уровне, котором мы просили.

Нет, не было никакой недооценки соперника. Да, еще команда соперника хорошо использует стандартные положения. В одном из них мы упустили. Я даже не знаю, как это комментировать.

– Можно несколько слов по «Осиеку». Через несколько дней предстоит этот матч. Буквально все отмечают, что это исторический матч для Северо-Казахстанского футбола. Как команда готовится?

– Во-первых, это не только исторический момент. Это подарок для города. 270 лет городу. Я считаю, что наши истинные любители футбола заждались, когда же команда на европейской арене сыграет. Считаю, что мы будем представлять не только регион, мы будем представлять Казахстан.

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Я внутри команды нахожусь, ей действительно в каких-то моментах мысли об «Осиеке» мешают. Где-то через чур парни мотивируются и перегорают в каких-то моментах. Как в тренировках, так и в жизни совершают какие-то дела рутинные. Уверяю, что равнодушных не будет. Все будут биться до последней капли пота. Отдадут все должное на поле.

Представляя Петропавловск с той формой, на которой будет светиться эмблема «Кызыл-Жара» – равнодушных на поле не будет. По-футбольному понятно, что шансы малы. Но здесь будет дисциплина, физическая подготовка, тактика. Вы в прошедшей игре сами видели, что ребята находятся в достаточно хорошем состоянии. Игра показала, что есть недочеты небольшие в завершающей стадии и чуть в оборонительной. Соперника смотрим, изучаем. У них уже первый тур чемпионата Хорватии. Мы будем внимательно смотреть и изучать.

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