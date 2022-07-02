Головкин называл самые сложные поединки в карьере

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) рассказал о своем самом сложном сопернике, сообщает корреспондент Vesti.kz

По словам GGG, их было несколько, но Головкин не стал называть среди них мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (57-2-2, 39 КО), с которым он проведет третий бой 17 сентября. «У меня в соперниках были и чемпионы, и обязательные претенденты, и не сказал бы, что «Канело» лучший из них. Конечно, он топовый и довольно сложный оппонент, но, как видите, и он проигрывает… В любителях у меня было несколько соперников, которые не перешли в профи. Их навыки и тактика были невероятными. За три раунда они понимали весь твой стиль и бились таким способом, что у тебя уже не оставалось никаких шансов на победу», – цитирует Головкина Boxingscene.com.

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