Шавкат Рахмонов о дате возвращения в октагон и прогнозе на бой Головкин-Канело

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов на пресс-конференции рассказал о сроке возвращении в октагон:

«Мы разговаривали с матч-менеджерами. Для меня идеальный вариант октябрь на турнире в Абу-Даби. Туда не нужно визы для казахстанцев. Если нет, то ноябрь-декабрь, я тоже буду готов»

А также ответил на вопрос о трилогии Канело-Головкин:

«Честно говоря, я не боксер. Канело – хороший соперник, не просто так фаворит. Но мы все будем болеть за Геннадия Головкина, желаю ему только победы. Но в целом, я не любитель давать прогнозы, но будем болеть за Головкина»

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