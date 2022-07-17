Совместный турнир Naiza и Eagle FC посетили более 40 тысяч человек

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Вчера, 16 июля, в Актау прошёл большой совместный турнир Naiza 41 & Eagle FC 48, главным боем которого стал титульный бой Ермеков – Хирамагомедов.

Всего мероприятие единовременно посетили 15 тысяч человек. За весь семичасовой турнир увидеть зрелищное шоу пришло около 40 тысяч актауцев и гости города, сообщает пресс-служба NAIZA.

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