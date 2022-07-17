Даурен Ермеков про Шавката Рахмонова: «Даже если у него сломается рука, он будет идти до конца»

Новоявленный обладатель титула временного чемпиона лиги Eagle FC Даурен Ермеков в интервью ММА Вестник рассказал о Шавкате Рахмонове:

«Мы знакомы с ним давно. Ещё с любительской карьеры, прошли с ним много сборов вместе. Шавкат – трудолюбивый боец с сильным характером. Он будет идти до конца, хоть даже у него сломается рука, он не постучит, будет идти до конца»

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