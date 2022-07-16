Булат Заманбеков одержал досрочную победу на турнире в Актау

Казахстанский боец Булат Заманбеков провел бой с кыргызом Саймыком Элдияр уулу.

«Зайсанский хищник» выиграл во втором раунде, задушив соперника.

Таким образом, Булат вернулся на победную серию после первого поражения в карьере от россиянина Ахмаева.

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