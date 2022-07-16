Даурен Ермеков – обладатель титула временного чемпиона EFC

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Даурен Ермеков Спорт Казахстана

Казахстанский боец Даурен Ермеков нокаутировал во втором раунде Гамзата Хирамагомедова, таким образом завоевал титул временного чемпиона лиги Eagle FC.

Бой прошёл в рамках совместного турнира российской лиги с Naiza.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Баскетбол с элементами борьбы: Рахмонов, Морозов, BigSom и другие казахстанские звезды зарубились в регбол

Медиа уточняют, что Рыбакина сменила «спортивное» гражданство. Объясняем, почему можно считать Елену полноценной казахстанкой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные