Боец из Бразилии бросил вызов чемпиону Naiza Серику Разгалиеву

Бразилец Дуглас Рибейро Пума нокаутом выиграл бой у Тамерлана Хаджимурадова на совместном турнире лиг Eagle и Naiza в Актау.

После боя он бросил вызов чемпиону Naiza Серику Разгалиеву. Стоит отметить, что они бились за пояс, и тогда победу одержал Разгалиев.

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