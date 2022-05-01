Бразильский игрок «Каспия» Кабеса: «Всегда готов играть за сборную Казахстана»

Бразильский игрок футзального «Каспия» Тьяго Кабеса рассказал об отношениях с другими бразильцами в Казахстане, известных знакомых с большого футбола, а также изъявил желание играть за сборную Казахстана.

– Как вы отнесетесь, если вам предложат играть за сборную Казахстана?

– Конечно, я бы только с радостью согласился, если бы поступило такое предложение. Ведь для каждого спортсмена большая честь выступать в национальной сборной, ты выступаешь от имени всей страны. Поэтому всегда готов играть за сборную Казахстана.

– Бразильцы в Казахстане хорошо общаются между собой. Например, футзалисты «Кайрата» поддерживают игроков из большого футбола. С кем вы общаетесь в Казахстане?

– Я не так долго нахожусь в Казахстане. Тем не менее, я хорошо общаюсь с футболистом «Каспия» Руаном Телешом, так как мы живем в одном гороже. А в основном мои футзальные друзья находятся в Бразилии.

– Игита дружит с Марсело. Есть ли у вас знакомые футболисты, играющие в Европе?

– Моя дружба с футболистами не так богата. Тем не менее, у меня есть друг по имени Энрике Дорадо, который играл в «Палмейрасе». Он сейчас выступает в чемпионате Китая.

В апреле «Тобол» попал в кризис: команда проиграла впервые за год и потеряла очки в матчах с прямыми конкурентами

Необычная история африканца в Казахстане: одиннадцать лет пылил в Первой лиге, женился на казашке и полюбил беш, а в этом году дебютировал в КПЛ

Непредсказуемость – новая фишка КПЛ. После восьмого тура в таблице лидируют «Каспий» и Ордабасы», фавориты теряют очки, а «Актобе» остался без тренера