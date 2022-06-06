Игита о чемпионстве «Кайрата»: «Медали на груди – можно отдыхать спокойно»

Голкипер сборной Казахстана и «Кайрата» Игита поделился эмоциями от победы в Чемпионате Казахстана в интервью prosports.kz.

– Выигрывать стало еще приятнее, потому что тяжелее. Чемпионат Казахстана стал намного сильнее, наши поражения перестали быть сенсацией. Был очень трудный путь к чемпионству, поэтому сейчас испытываю самые хорошие эмоции после завершения этого сезона. Золотые медали на груди – можно отдыхать спокойно.

- Какой из трех матчей с «Аятом» в финале был самым трудным?

– Думаю, первый матч серии был самым сложным. Во втором тоже нам порой приходилось непросто, но не так трудно, как в первом. А в третьей игре мы в начале второго тайма уже обеспечили себе хорошее преимущество и довели дело до победы. Так что – да, первый матч был самым сложным.

«Кайрат» обыграл «Аят» в финале чемпионата Казахстана по футзалу (3:0). Это золото стало для алматинцев 19-м в истории.

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