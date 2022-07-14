Жасулан Акимжан вернется в октагон в августе боем в лиге Хабиба

Казахстанский боец Жасулан Акимжан (7-2) вернется в октагоне боем на турнире лиги Eagle FC в Бишкеке 21 августа, об этом сообщает Alash Sporty

Акимжан должен был драться за титул с Бусурманкулом Абдибаитом 18 февраля в Москве. Однако он был вынужден сняться с боя из-за травмы шеи, полученной во время подготовки.

Жасулан в лиге EFC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов идет на серии 4-1.

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