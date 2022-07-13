Гамзат Хирамагомедов пообещал «уронить» Даурена Ермекова на глазах его зрителей в Казахстане

Поединок Даурена Ермекова и Гамзата Хирамагомедова на совместном турнире Naiza и Eagle FC в Актау будет иметь статус боя за временный титул в среднем весе. Также для Даурена это возможность реваншироваться за финал чемпионата мира по MMA 2015, где он проиграл Гамзату решением судей. Казахский спортсмен может повторно завоевать временный титул Eagle FC и снова сделать это на родной земле.

Хирамагомедов не скрывает свои амбиции и в проморолике к бою пообещал «не жалеть Ермекова» и «уронить его на глазах собственных болельщиков».

Турнир Naiza 41 / Eagle FC 48 состоится 16 июля на набережной города Актау. Также на турнире пройдёт титульный поединок в легчайшем весе Eagle FC и бой за звание чемпиона Naiza в среднем дивизионе.

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