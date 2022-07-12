Казахстанец Захар Рябов дебютирует в лиге Хабиба

В Актау 16 июля пройдет совместный турнир Naiza и Eagle FC, владельцем которой является экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

В рамках турнира свой первый бой в EFC проведет казахстанский боец тяжелого веса Захар Рябов (2-2). Уроженец Актау вышел на коротком уведомлении. Его соперником станет россиянин Константин Андрейцев (16-14).

Стоит отметить, что Андрейцев идет после поражения от другого уроженца Казахстана Акбара Таирова в рамках турнира EFC.

Захар же все 4 свои боя провел в рамках лиги Naiza.

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