Казахстанец Захар Рябов дебютирует в лиге Хабиба

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

В Актау 16 июля пройдет совместный турнир Naiza и Eagle FC, владельцем которой является экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

         В рамках турнира свой первый бой в EFC проведет казахстанский боец тяжелого веса Захар Рябов (2-2). Уроженец Актау вышел на коротком уведомлении. Его соперником станет россиянин Константин Андрейцев (16-14).

         Стоит отметить, что Андрейцев идет после поражения от другого уроженца Казахстана Акбара Таирова в рамках турнира EFC.

         Захар же все 4 свои боя провел в рамках лиги Naiza.

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