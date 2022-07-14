Соперник Ермекова по бою за титул лиги Хабиба не смог вылететь из Москвы

Гамзат Хирамагомедов вчера не смог вылететь в Казахстан из Москвы на совместный турнир Eagle FC и Naiza, сообщил журналист Игорь Лазорин в своем телеграм-канале.

16 июля он должен провести в Актау поединок против Даурена Ермекова. Это главный бой турнира за временный титул в среднем весе. Похоже, были какие-то неоплаченные штрафы, и Гамзата не выпустили из страны. Говорят, в ночь на 15 июля Гамзат все-таки прилетит в Актау.

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