Мария Агапова снялась с боя против Ким

Мария Агапова (UFC 2-2) слетела с боя с Джи Йон Ким (UFC 3-5) из Южной Кореи на турнире UFC 277, который пройдет 30 июля, об этом пишет «Спорт Шредингера».

Причина: травма колена, которая беспокоит Агапову.

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