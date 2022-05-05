Мария Агапова узнала соперницу по следующему бою в UFC

Казахстанка Мария Агапова проведет бой против представительницы Южной Кореи Ен Джин Ким (9-5-2).

32-летняя кореянка в UFC выступает с 2017 года, проведя 8 боев, в трех из которых одержала победы.

Поединок с Агаповой состоится 30 июля.

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