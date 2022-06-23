Официально анонсирован бой Марии Агаповой

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UFC официально анонсировали следующий бой Марии Агаповой в лиге.

Казахстанская спортсменка 31 июля выступит на турнире UFC 277 в Далласе (Техас, США).

Соперницей Агаповой станет Джи Ен Ким из Южной Кореи. Свой последний бой в UFC Агапова проиграла Марине Мороз.

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