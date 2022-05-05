Агапова подписала контракт на новый бой в UFC

Казахстанка Мария Агапова, выступающая в UFC объявила о подписании контракта на новый бой в лиге:

«Только что подписала контракт на новый бой», – написала казахстанка на своей странице в Instagram.

Имя соперницы пока остается не известно.

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